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Maltepeli kreş öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi

Başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Maltepe Belediyesine bağlı 9 kreşte eğitim gören çocuklar, Göztepe Çocuk Trafik Parkı'na giderek otomobillerin koltuğuna oturdu ve trafik kurallarını uygulayarak öğrendi.

25.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:00Maltepeli kreş öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi
Başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Belediyesine bağlı 9 kreşte eğitim gören çocuklar, Göztepe Çocuk Trafik Parkı'na giderek otomobillerin koltuğuna oturdu ve trafik kurallarını uygulayarak öğrendi.

Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi'nde eğitim gören 3-4 yaş grubu yaklaşık 250 miniğe, önce trafik levhaları ve güvenlik bilgileriyle ilgili interaktif bir sunum verildi. Burada eğitmenlerini can kulağıyla dinleyen çocuklar, daha sonra parkura geçerek direksiyon başına oturdu. Otomobillere binerken oldukça eğlenceli olduğu gözlemlenen çocuklar, parkurda trafik kurallarını uygulayarak öğrendi. Yer yer zorluk yaşayan ve kuralları ihlal eden miniklere, görevli trafik polisleri de yardım ederek kuralları doğru biçimde uygulamalarını sağladı. Çocuklara kreş sorumluları ve öğretmenler de eşlik etti. - İSTANBUL

Zübeyde Hanım, Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA

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