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Maltepeli minik öğrenciler kediler için yuva yaptı

Maltepe Belediyesine bağlı Fındıklı Eğitim Evi'nde eğitim gören öğrenciler, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak kediler için yuva yaptı ve sokak hayvanları için hazırlanan mama paketlerini dağıttı.

28.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:21 Maltepeli minik öğrenciler kediler için yuva yaptı
Belediyesine bağlı Eğitim Evi'nde eğitim gören öğrenciler, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak kediler için yuva yaptı ve sokak hayvanları için hazırlanan mama paketlerini dağıttı.

Maltepe Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Fındıklı Eğitim Evi'nde eğitim gören 3. sınıf öğrencileri, mahallelerinde yaşayan sokak hayvanları için kedi evi yaptılar ve 100 paket mama dağıttılar. Öğrenciler, yaptıkları kedi evinin etrafına, sokak hayvanlarına, yuvalarına ve mama kaplarına zarar verenlere söylemek istediklerini hem yazıp, hem resimleyerek anlattılar. Takım çalışmasının kurallarını öğrenen çocuklar, bir yandan da birlikte bir şeyler üretmenin ve başarmanın ne kadar keyifli bir şey olduğunu deneyimleyerek gördüler. - İSTANBUL

Fındıklı, Maltepe, Güncel

Kaynak: İHA

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