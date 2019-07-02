02.07.2019 15:31
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Maltepeli minikler seyyar oyun parkında gönüllerince eğlendi

Maltepeli minikler seyyar oyun parkında gönüllerince eğlendi

Maltepe Belediyesinin kreşlerinde eğitim gören minikler, belediye tarafından Maltepe95 Projesi kapsamında Zümrütevler Bitlisliler Parkı'nda Süperpool işbirliğiyle kurulan seyyar oyun parkında gönüllerince eğlendi.

Maltepe Belediyesinin kreşlerinde eğitim gören minikler, belediye tarafından Maltepe95 Projesi kapsamında Zümrütevler Bitlisliler Parkı'nda Süperpool işbirliğiyle kurulan seyyar oyun parkında gönüllerince eğlendi.

Maltepe Belediyesi, Maltepe95 Projesi kapsamında belediye kreşlerinde eğitim gören miniklerle ailelerini HOP Seyyar Oyun Parkı etkinliğinde bir araya getirdi. Zümrütevler Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevi'nin yanında bulunan Bitlisliler Parkı'nda kurulan alanda karton kutular, kumaşlar, bantlar ve ipler gibi basit ve hafif malzemeler kullanılarak ailelerin de çocukları ile oyunlar oynamaları sağlandı. Çocukların farklı yönlerini keşfetmelerini sağlayan oyunlarla keyifli vakit geçirmeleri hedeflenen etkinlikte çocuklar, sıraya girme becerisini geliştiren halka atma, yine halka materyallerden yapılan tünel, kartonlarla kurulan çizim ile portatif bir kum havuzu ile kum oyunları gibi oyunlar oynadı.

"Superpool" ekibinden deneyimli oyun kurucular ile "Maltepe95" ekibinden çocuk gelişim uzmanları ve uzman psikoloğun da katıldığı etkinliğe yoğun katılım dikkat çekerken, çocukların aldığı keyif ve mutluluk gözlerinden okundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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