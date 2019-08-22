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Maltepelilere halk oyunları kursu

Maltepe Belediyesi, Sandık Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde halk oyunları kursu düzenleyecek.

22.08.2019 11:45 Maltepelilere halk oyunları kursu
Maltepe Belediyesi, Sandık Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde halk oyunları kursu düzenleyecek.

İlçede ikamet eden yetişkin ve çocuk olmak üzere 2 ayrı kategoriye yönelik olarak düzenlenecek olan halk oyunları kursuna katılacaklara, Murat Ergin ve deneyimli ekibi eğitim verecek. Hafta içi akşam 19.00-21.00, hafta sonu 10.00-17.00 arasında verilecek eğitimlerde Karadeniz'den Trakya'ya, zeybekten teke ve halaya kadar birçok yörenin halk oyunları öğrenilebilecek.

8 Eylül Pazar, saat 13.00'de düzenlenecek kokteylle açılışı yapılacak olan kurslara katılmak için 0216 370 78 68'den Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapılabilecek. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Güncel

Kaynak: İHA

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