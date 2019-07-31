Haberler» Güncel» Haber

Malul Gaziler Derneği isim değişimine gitti

Kırşehir Malul Gaziler Derneği, 'Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği' olarak isim değişikliği yaptı.

31.07.2019 12:08 Malul Gaziler Derneği isim değişimine gitti
Kırşehir Malul Gaziler Derneği, 'Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği' olarak isim değişikliği yaptı.

Dernek Yöneticileri ve Dernek Başkanı Bahattin Kaya, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Vali Akın, ziyaret sırasında gerçekleşen sohbette, gazilerin toplumda ayrı ve özel bir yeri olduğunu belirterek, "Gazilerimiz vatanının, devletinin menfaatini kendi menfaatinden üstün tutan ahlaklı, erdemli, faziletli kişilerdir. Gazilerimiz bu devletin güvenliğini, milletimizin refahını korumak adına savaşarak milletimizin gönlünde taht kuran kişilerdir. Kahraman gazilerimize Türk milleti olarak şükran borçluyuz. İsim değişikliği yapılan derneğin, üyelerini aynı çatı altında buluşturarak güzel hizmetlerde bulunacağına inancımız tamdır. " dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Bahattin Kaya ve dernek üyeleri de isim değişikliği hakkında Vali Akın'a bilgiler vererek kendilerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti. - KIRŞEHİR

Bahattin Kaya, Kırşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:10   SPOR Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 Sezonu fikstürü çekildi
15:10   DHA DIŞ- Kurtarılan fok balıkları, denize böyle salındı
15:09   Bakan Selçuk'tan selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ziyaret
15:09   Güneydoğu'da 'Eyyam-ı bahur' sıcakları başladı
15:09   Sardalyanın fiyatı bir haftada yarıya düştü
15:09   "Anayasa Komitesi'ne ilişkin yakın zamanda açıklama gelecektir"
15:09   Pençe Harekatı