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Malzeme Altıeylül'den üretim vatandaştan

Altıeylül Belediyesi, ALGEM kursiyerleri ile başlattığı maske üretim seferberliğine gönüllü vatandaşları da dahil edecek.

14.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:22
Malzeme Altıeylül'den üretim vatandaştan
Altıeylül Belediyesi, ALGEM kursiyerleri ile başlattığı maske üretim seferberliğine gönüllü vatandaşları da dahil edecek. Gönüllü olarak maske üretecek vatandaşlara maske başına ücret ödenecek.

Dünya genelinde etkisini artıran Pandemi nedeniyle yerel yönetimler de önlem ve tedbir alarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. Haftalık 30 bin maske üretimini hedefleyen belediye yetkilileri Altıeylül gönüllü ordusuna katılımda bulunacak tüm vatandaşlara açık çağrıda bulundu. Altıeylül Belediyesinin Gelişim Merkezi Kursiyerlerince başlanılan maske üretimine talebinin artmasıyla gönüllü vatandaşları da maske üretim seferberliğine davet ediyor. Belediye personelinin hizmet alanlarında, Pazar yerlerinde, muhtarlıklar vasıtasıyla vatandaşa dağıtımı gerçekleştirilecek maskelerin dikiminde maske başına 50 kuruş ücret verilecek. Evinde dikiş makinesi olan vatandaşların bu kampanyaya duyarlılık göstererek gönüllü olabilecekler için maske materyalleri Altıeylül Belediyesi tarafından temin edilecek. Gönüllü ordusuna katılmak isteyen vatandaşlar Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM)'i 0266 221 32 51 numaralı telefondan arayıp bilgi alabilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Altıeylül, Güncel
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