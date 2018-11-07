Mama Yedikten Sonra Uyanmadı

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, kreşte mama yedirildikten sonra daldığı uykudan uyanamayan bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Burhaniye
Mahallesi'ndeki kreşte görev yapan öğretmen, yemek yedirdikten sonra uyuttuğu 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in uzun süre uyanmaması üzerine bebeği kontrol etti.
Bebeğin nefes almadığını fark eden öğretmen, kucağına aldığı bebeği, o sırada bölgeden geçen ve başka bir hastayı taşıyan ambulansa teslim etti.
İnegöl Devlet Hastanesine götürülen Memiş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayı öğrenip hastaneye gelen anne Melike ve baba İbrahim Memiş çifti fenalık geçirdi, anne tedavi altına alındı.
Bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.
Bursa,İnegöl
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:59