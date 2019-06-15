15.06.2019 17:44
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Mamadou Samassa, Demir Grup Sivasspor'da

Mamadou Samassa, Demir Grup Sivasspor

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Troyes takımında forma giyen kaleci Mamadou Samassa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa'nın Troyes takımında forma giyen kaleci Mamadou Samassa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fransa'da Troyes'te forma giyen Mamadou Samassa ile Başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

16 Şubat 1990'da Montreuil'de dünyaya gelen 1.98 boyundaki Malili eldiven, geçtiğimiz sezon Troyes'da 36 maçta forma giydi ve kalesinde 28 gol gördü. Samassa ayrıca 16 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Fransız futbolcu, 14 kez de Mali Milli Takımı için ter döktü. - SİVAS
Kaynak: İHA
İstanbul, Mecnun Otyakmaz, Fransa, Sivasspor, Spor

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