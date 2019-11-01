Mamak'a akademik çıkarma

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Aral ve bölüm başkanlarından oluşan heyet, Mamak Belediyesi Aile Merkezlerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Aral, bölüm başkanları ile birlikte Mamak'taki aile merkezlerini ziyaret etti. Heyete Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Başkan Danışmanı Ali Osman Koca, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cengiz Keskin, Muhtarlıklar ve Sosyal Yardımlar Müdürü Ali Bozdağ eşlik etti. Üniversite-belediye işbirliği ile aile merkezlerinde yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapılan ziyarette, şehrin ve bölgenin genel durumu hakkında da istişarelerde bulunuldu.



Yapılacak çalışmalar kapsamında akademisyenlerin ilçenin soysa-kültürel gelişiminde önemli bir rol oynayacağını ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Hizmet çerçevemizi temelleri sağlam unsurlar üzerine inşa ederek aile merkezlerimizde, el becerisi kazandırmanın dışında kişisel gelişime de katkı sunacağız" dedi.



Prof. Dr. Neriman Aral da, "Yapılacak çalışmalar kapsamında fakültemizin her bir bölümü kendi alanında destek sunacağına inanıyor, Mamak Belediyesine işbirliği çerçevesinde bizleri tercih ettiği için teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA