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Mamak Belediye Başkanı Köse'den gece mesaisi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gece gündüz demeden gerek vatandaşlarla gerekse esnaflarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

08.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:35Mamak Belediye Başkanı Köse'den gece mesaisi
Belediye Başkanı Murat Köse, gece gündüz demeden gerek vatandaşlarla gerekse esnaflarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

Vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Köse'nin son ziyaret adresi gece mesaisi yapan Boğaziçi ve Küçükkayaş esnafı oldu. Berberinden taksi durağına, dolmuş şoförlerinden restoranlara kadar birçok esnafı ziyaret eden Köse, "Günün 24 saati ilçemizi takip ediyor, esnafımızın beklentilerini yerinde öğrenmek için onların yanında, sokakta oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların istek ve taleplerini her zaman ön planda tuttuklarını kaydeden Köse, "Her çalışmayı Mamaklıların yaşamını kolaylaştırmak için yapıyoruz. Bunun için de ilçemizde yaşayan herkesle bir ve bütün olmak için sürekli irtibat halinde oluyor, gönüllere dokunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Murat Köse, Nuri Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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