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Mamak Belediye'de Mustafa Baki Görür bin sayı barajını geçti

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarından Mamak Belediyesi oyuncusu Mustafa Baki Görür, önemli bir başarıya imza atarak bin sayı barajını geçti.

23.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:43Mamak Belediye'de Mustafa Baki Görür bin sayı barajını geçti
Türkiye Ligi (TBL) takımlarından Belediyesi oyuncusu Mustafa Baki Görür, önemli bir başarıya imza atarak bin sayı barajını geçti.

Gösterdiği performansla kariyerinde bin sayı barajını geçen Mustafa Baki Görür, ödülünü maç öncesi Mamak Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Başer ve Mamak Belediyesi Takımı Asbaşkanı Ramazan Koçak'ın elinden aldı.

Mamak Belediyesi Takımı oyuncusu Mustafa Baki Görür, "Öncelikle böyle bir ödüle layık görüldüğüm için son derece mutluyum. Kariyerim için önemli bir başarı elde ettim. Tabi bu bireysel başarı ancak basketbol bir takım oyunu. Şu an Mamak Belediyesi Basketbol Takımı için ter döküyoruz. Amacımız Mamak'ı en iyi yerlerde temsil etmek" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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