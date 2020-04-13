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Mamak Belediyesi 14 noktada maske dağıtıyor

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde ilçede 14 noktada vatandaşlara maske dağıtıyor.

13.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:32
Mamak Belediyesi 14 noktada maske dağıtıyor
Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde ilçede 14 noktada vatandaşlara maske dağıtıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 14 noktada "maske dağıtım istasyonu" kuruldu.
Gün içinde trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde de kavşaklardaki trafik ışıklarında maske dağıtımına devam ediliyor.
Vatandaşlar kendilerine en yakın maske dağıtım noktasını, Mamak Belediyesinin "www.mamak.bel.com.tr" adresli kurumsal internet sitesinden öğrenebiliyor. Yaklaşık 250 bin maske dağıtan Mamak Belediyesi, bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor.
Mamak Belediyesi, atık maske ve eldivenler için ilçedeki 100 noktaya özel çöp konteynırı yerleştirdi. Konteynırların yerleri de belediyenin internet sitesinden görülebiliyor.
"İmkanlarımızı virüsle mücadele için seferber ettik"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşların mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaları uyarısını tekrarladı.
Vatandaşların dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında mutlaka maske takmaları gerektiğinin altını çizen Köse, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletimiz maske dağıtıyor. Biz de bu mücadelede devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz. Atık maske ve eldivenlerimizin de kesinlikle sokağa atılmaması gerekiyor. Bu yüzden 100 ayrı yere özel çöp konteynırı koyduk. İsteyenler iki kat kapalı çöp poşetinde biriktirip bu atıkları yok edilmek üzere bize teslim edebilir. İmkanlarımızı virüsle mücadele için seferber ettik. 14 kuralı bütün billboardlara astık, on binlerce el broşürü dağıttık, asansörlerimizde işaretleme yaptık. Dezenfekte işlemleri 24 saat 64 mahallemizde sürüyor."

Kaynak: AA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel
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