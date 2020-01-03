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Mamak Belediyesi, 2019'da 44,3 bin ton asfalt serdi

Mamak Belediyesince, 2019 yılında 44,3 bin ton asfalt serimi yapıldı.

03.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:11 Mamak Belediyesi, 2019'da 44,3 bin ton asfalt serdi
Belediyesince, 2019 yılında 44,3 bin ton asfalt serimi yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yıl içinde 25 bin 992 metre yol açımı, 43 bin 309 metre yol bakımı, 18 bin 780 metre bordür ve 20 bin 292 metrekare tretuvar yapıldı. İlçede 2019'da serimi yapılan asfalt miktarı 44,3 bin ton oldu.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçenin her yerinde planlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:
"İlçemizde hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde altyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor. Ekiplerimiz, gece gündüz çalışarak, hizmette mesainin bitmediğini gösteriyor. İlçedeki yolları asfaltlıyor, diğer taraftan yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Mamak'ın her anlamda gelişmesi için hizmetlerimiz artarak devam edecek."

Mamak, Güncel

Kaynak: AA

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