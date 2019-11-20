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Mamak Belediyesi Basın Futbol Turnuvası başlıyor

Mamak Belediyesi, Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın ardından basın mensupları için 'Basın Mensupları Futbol Turnuvası' düzenliyor.

20.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:27Mamak Belediyesi Basın Futbol Turnuvası başlıyor
Mamak Belediyesi, Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın ardından basın mensupları için 'Basın Mensupları Futbol Turnuvası' düzenliyor.

Musiki Muallim Mektebi'nde gerçekleşen kura çekim törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve turnuvaya katılan basın yayın kuruluşu temsilcileri katıldı. Başkan Köse'nin başlattığı kura çekimi ile 32 televizyon kanalı ve gazete turnuvadaki ilk rakipleriyle eşleşti. Turnuva ile yoğun çalışan basın mensuplarının bir nebze de olsa nefes alacağını belirten Başkan Köse, "Dünyadan ve ülke gündeminden bizi haberdar eden basın emekçilerimiz, yoğun çalışma ve stres altında çalışırken onları stresten uzaklaştırmak istedik. Düzenlediğimiz turnuva ile hem birlik ve beraberliği pekiştirecek hem de basın mensuplarımızın stresten uzak eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacağız" dedi.

Köse, turnuva çekilişinin özellikle Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlediklerinin altını çizerek, Cumhuriyet döneminden kalan bu binanın önemli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Eleme usulüyle oynanacak turnuvada ilk maçlar şöyle olacak:

"Hürriyet Gazetesi-Milliyet Gazetesi

Kanal Urfa-Star TV

Çay TV-Ülke TV

NTV-Diyanet TV

TVNET-ASPOR

AHABER-KANALD

AKİTTV-CNN RADYO

Anadolu Ajansı-Milli Gazete

Sabah Gazetesi-Akşam Gazetesi

KONTV-İhlas Ajansı (İHA)

Polis Radyosu-BeyazTV

ATV-SGK TV

CNNTÜRK-SHOWTV

TRT-DHA

HABERTÜRK-TGRT HABER

FOXTV-KANAL7" - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

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