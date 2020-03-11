Mamak Belediyesi bin çocuğu sinemaya götürdü
Mamak Belediyesi, Mamaklı bin çocuğu sinemayla buluşturdu.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Mamak Belediyesi, Mamaklı bin çocuğu sinemayla buluşturdu.
NataVega AVM ev sahipliğinde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve filmin oyuncularının da katıldığı gösterime öğretmenleriyle birlikte gelen öğrenciler, önce filmin de müziğini yapan Arslanbek Sultanbekov konserini izledi, ardından da filmi izledi. Çocuklara ecdadı sevdirmek, Türklerin tarihini anlatmak, geleneklerini, adalet anlayışlarını daha yakından tanıtmak amacıyla Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi dizilerin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın "Türkler Geliyor" filmine götürdüklerinin altını çizen Başkan Köse, gençlere nasihatlerde de bulundu. Köse, "Bugün eğleneceğiz, aynı zamanda öğreneceğiz. Ecdadımızın yani atalarımızın zalimlere nasıl dur dediğini, masumları korumak için gerektiğinde kendi canını ortaya koyduğunu göreceğiz. Tarihini bilmeniz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek olan sizlere güç verecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti sizler gibi cesur Türk çocukları, gençleri sayesinde ilelebet var olacak. Bizler milli ve manevi şuurla en iyi şekilde yetişmeniz için daima sizlerin yanındayız" dedi. - ANKARA
NataVega AVM ev sahipliğinde Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve filmin oyuncularının da katıldığı gösterime öğretmenleriyle birlikte gelen öğrenciler, önce filmin de müziğini yapan Arslanbek Sultanbekov konserini izledi, ardından da filmi izledi. Çocuklara ecdadı sevdirmek, Türklerin tarihini anlatmak, geleneklerini, adalet anlayışlarını daha yakından tanıtmak amacıyla Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman gibi dizilerin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın "Türkler Geliyor" filmine götürdüklerinin altını çizen Başkan Köse, gençlere nasihatlerde de bulundu. Köse, "Bugün eğleneceğiz, aynı zamanda öğreneceğiz. Ecdadımızın yani atalarımızın zalimlere nasıl dur dediğini, masumları korumak için gerektiğinde kendi canını ortaya koyduğunu göreceğiz. Tarihini bilmeniz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek olan sizlere güç verecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti sizler gibi cesur Türk çocukları, gençleri sayesinde ilelebet var olacak. Bizler milli ve manevi şuurla en iyi şekilde yetişmeniz için daima sizlerin yanındayız" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mamak Belediyesi, Mehmet Bozdağ, Murat Köse, Mamak, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Güncel
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Güncel
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı