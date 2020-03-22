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Mamak Belediyesi, "Covit19Savar" ile cadde ve sokakları dezenfekte ediyor

Ankara'nın Mamak Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mühendislerce geliştirilen basınçlı sistem "Covit19Savar" ile gece boyunca cadde ve sokakları dezenfekte etti.

22.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:24
Mamak Belediyesi,
Ankara 'nın Mamak Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mühendislerce geliştirilen basınçlı sistem "Covit19Savar" ile gece boyunca cadde ve sokakları dezenfekte etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, Ar-Ge çalışmasının Mamak Belediyesi ekiplerince yapılan "Covit19Savar"ın, Kıbrıs Mahallesi'ndeki testlerinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şunlar kaydetti:
"Mamak Belediyesi olarak caddelerimizin dezenfektesinde böyle bir sistemi ustalarımız, mühendislerimiz sayesinde hep beraber yapmış olduk. Herkesten Allah razı olsun. Bütün Mamak'a devamında ihtiyaç halinde tüm ilçelere göndereceğiz. Mamak Belediyesi markasıyla bunu yapıyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Mamak Belediyesi, Ankara, Mamak, Güncel

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