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Mamak Belediyesi'nden kültür gezisi

Ankara'nın Mamak ilçe Belediyesi, Konya Kültür Gezisi kapsamında bin 170 vatandaşı Konya'ya götürdü.

09.10.2019 13:22Mamak Belediyesi'nden kültür gezisi
Ankara'nın Mamak ilçe Belediyesi, Konya Kültür Gezisi kapsamında bin 170 vatandaşı Konya'ya götürdü.
Konya gezisinin son yolcularını Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci karşıladı.
Kültür gezilerinin çeşitleneceğini ifade eden Başkan Yardımcısı Düğmeci, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerini görerek daha iyi tanıması istiyoruz. Bu doğrultuda da imkanlar çerçevesinde kültür gezileri düzenliyoruz. Böylelikle bu tür etkinlikler ile hem kültürel değerlerimizi koruyoruz hem de belirlenen şehirlerimize daha önce gitme imkanı yakalayamamış vatandaşlarımıza fırsat sunuyoruz."

Mamak Belediyesi, Konya, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

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