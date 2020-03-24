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Mamak Belediyesinde Kovid-19'a karşı termal kameralı önlem

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşları termal kamerayla kontrole başladı.

24.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:04
Mamak Belediyesinde Kovid-19'a karşı termal kameralı önlem
Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, hizmet binasına gelen vatandaşları termal kamerayla kontrole başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ana hizmet binasının girişine yerleştirilen termal kamera sistemi ile kuruma gelen vatandaşların ateşleri anlık olarak ölçülüyor.
Vatandaşların bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi hedeflenen uygulamayla, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kovid-19 salgınına karşı tedbirleri arttırdıklarını belirterek, "Termal kamera sistemimizi devreye aldık. Artık hem dijital termometre ile ateş ölçümü hem de termal kamera ile vücut sıcaklığına bakacağız. Sağlığınız için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mamak Belediyesi, Termal, Mamak, Güncel

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