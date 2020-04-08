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Mamak Belediyesinden asansörlere Kovid-19 düzenlemesi

Mamak Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçede bulunan apartmanlardaki asansörlerde bir dizi tedbir hayata geçirdi.

08.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:00
Mamak Belediyesinden asansörlere Kovid-19 düzenlemesi
Mamak Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçede bulunan apartmanlardaki asansörlerde bir dizi tedbir hayata geçirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, virüsün yayılma hızını engellemek için belediye ekiplerince asansör bulunan apartmanlara vatandaşlar için tek kullanımlık eldiven kutuları konulduğu belirtildi.
Vatandaşların gidecekleri katın butonuna basarken kapıdaki tek kullanımlık eldivenleri kullanarak virüsün bulaşma riskinin azaltılabileceği ve sosyal mesafe için asansörlerin içine yerleştirilen uyarı etiketlerine uyulmasının önemli olduğu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal mesafe konusunda bilinci artırmak için her gün yeni çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Köse, "Asansörlerde temas çok fazla oluyor. Merdiven kullanımı ile bu riski minimize etmek mümkün. Ancak yüksek katlı binalarda merdiven kullanmak pek mümkün olmuyor. Bizler de belediye olarak, ilçemizde bulunan apartman ve binaların asansörlerine kalabalık binilmemesi adına ve sosyal mesafe konusunda farkındalık oluşturmak için uyarı etiketleri yapıştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel
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