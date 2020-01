Mamak Belediyesinden kan bağışı kampanyası

Sosyal sorumluluk projelerini başarıyla sürdüren Mamak Belediyesi, Türk Kızılayı ile birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.Belediye binası önünde konuşlandırılan kan bağış tırında belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulunarak, destek oldu. Türk Kızılayı ile birlikte düzenli olarak kan bağışı organizasyonları düzenlediklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sağlıklı her birey düzenli olarak kan bağışlayarak hem kendi sağlığına katkı sunar hem de hayat kurtarır. Bu yüzden kan bağışı kampanyalarında vatandaşlarımızın desteği son derece önemli. Türk Kızılayı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyasına destek veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.18-65 yaş arasında ve 50 kilo üzerinde isteyen her vatandaş kan bağışlayabiliyor. Kan bağışlamanın çok sağlıklı olduğunu dile getiren uzmanlar, sağlıklı her insanın kan bağışlaması gerektiğini dile getiriyorlar. Kan vermek isteyen vatandaşlar, kan bağışlamadan önce bilgilendirme formu dolduruyor. Genel durumu değerlendirilen bağışçının kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan sayımı için küçük bir örnek alınıyor. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonlu olanlar, kan sulandırıcı ilaçlar ve sürekli ilaç kullananlar ile Hepatit B ve Hepatit C taşıyıcıları kan bağışında bulunamıyor. - ANKARA