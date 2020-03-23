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Mamak Belediyesinden yaşlılara alışveriş desteği

Mamak Belediyesi, kurduğu özel ekiple yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların alışveriş ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı oluyor.

23.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:40
Mamak Belediyesinden yaşlılara alışveriş desteği
Mamak Belediyesi, kurduğu özel ekiple yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların alışveriş ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı oluyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların alışveriş ihtiyaçları için seferber olunduğu anımsatıldı. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların, "0 312 550 70 21" telefon numarasını araması halinde taleplerinin kurulan özel belediye ekipleri tarafından karşılandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, koronavirüse yönelik tedbirlerin artırıldığını belirterek, "Yaşlılar başımızın tacıdır. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. İlaçları biten vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını biz götüreceğiz. 65 yaş ve üzeri vatandaştan gelen talepleri değerlendireceğiz. Böylece dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mamak Belediyesi, Mamak, Kültür Sanat

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