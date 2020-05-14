Mamak botanik bahçesine dönüştü

Mamak Belediyesi, çevre düzenleme ve güzelleştirme adına yaptığı mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mamak botanik bahçesine dönüştü
14.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:51
Mamak Belediyesi, çevre düzenleme ve güzelleştirme adına yaptığı mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çiçeklendirme çalışmaları ile ilçe merkezi botanik bahçesine dönüştü.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Mamak Belediyesi, parklar, muhtarlıklar, sağlık ocakları, aile merkezleri, belediye önü, kavşak, refüj başta olmak üzere ilçenin çeşitli yerlerinde peyzaj düzenlemesi ve diktiği çiçeklerle ilçeyi adeta bir renk cümbüşüne döndürdü. Mamak'a estetik bir kimlik kazandırma çalışması kapsamında toplamda 250 bin menekşeyi toprakla buluşturan Mamak Belediyesi, 100 bin mevsimlik çiçek dikimi daha gerçekleştirecek. Bu kapsamda petunya, top kadife, horozibiği, aslanağzı, gazanya, begonya, mine, alisyum, menekşe, yıldız ve ateş çiçekleri ile ilçeyi rengarenk yapacak.

Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşlardan dikilen mevsimsel çiçeklerin korunması konusunda destek beklediklerini kaydetti. Köse, "Her yıl ilçemize yüz binlerce çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Sezonluk gerçekleştirilen çalışmalarla ilçemiz rengarenk" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel, Haber

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