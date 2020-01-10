Haberler » Güncel » Mamak Çözüm Merkezine bir yılda 38 bin çağrı - Haber

Mamak Çözüm Merkezine bir yılda 38 bin çağrı

Mamak Belediyesinin hizmete soktuğu Mamak Çözüm Merkezi hattına geçen yıl yaklaşık 38 bin çağrının ulaştığı belirtildi.

10.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:38Mamak Çözüm Merkezine bir yılda 38 bin çağrı
Belediyesinin hizmete soktuğu Mamak Çözüm Merkezi hattına geçen yıl yaklaşık 38 bin çağrının ulaştığı belirtildi.
Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada çözüm merkezinin çevre temizliği, asfalt bakım ve onarımı, hasta bakımı, vergi borcu sorgulama, imar durumu, sokak hayvanları ve cenaze gibi birçok konuda 7 gün 24 saat çağrı aldığını ifade etti.
Köse, merkezin geçen yıl yaklaşık 38 bin çağrıya yanıt verdiğini bildirerek, "Her an ulaşılan ve hizmet sunan bir belediyecilik anlayışı ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye olarak teknolojiyi yakından takip ediyor ve uygulamalar geliştirerek nitelikli hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Açıklamada 444 0 149 numaralı hat ve www.mamak.bel.tr adresine gelen çağrı ve isteklerin özellikle hava şartlarının ağırlaştığı dönemlerde yoğunlaştığı belirtildi.

Murat Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:26  CANLI YAYIN DUYURUSU - Haber
14:26  TİGAD Kırşehir Temsilciliği basın ödülleri - Haber
14:26  Bingöl Belediye Başkanı basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Haber
14:26  Narkotik polislerinden uyuşturucu çetelerine ağır darbe - Haber
14:22  İŞ Konfederasyonu Başkanı Atalay: "Bağımsız ve tarafsız gazetecilere dünyada olduğu gibi bizim de... - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10.01.2020 14:27:45