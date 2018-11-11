Mamak Farklı Kazandı

Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Mamak Belediyesi
evinde ağırladığı Bandırma
Kırmızı Basketbol'u 82-61 mağlup etti.
Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçta Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ilk periyodu 25-14, ikinci periyodu 48-30 skorla tamamlarken, üçüncü periyotta farkı 25 sayıya çıkardı. Yeşil-beyazlılar son periyodu ise 82-61 tamamladı.
"Bu sevinci hep birlikte yaşıyoruz"
Kendi sahasında bileği bükülmeyen bir takım olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül
, "Evimizde oynadığımız maçlarda namağlup unvanımızı devam ettiriyoruz. Taraftarımızın da desteği ile hep birlikte maça ortak oluyor ve hep birlikte bu sevinci ve heyecanı paylaşıyoruz" dedi. - ANKARA
Mamak Belediyesi,basketbol,Mamak
11 Kasım 2018 Pazar 09:49