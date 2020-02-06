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Mamak ilçesinde karla mücadele çalışmaları

Mamak ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

06.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:00Mamak ilçesinde karla mücadele çalışmaları
ilçesinde belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Tüm mahallelerde karla mücadele çalışması yapan Mamak Belediyesi ekipleri, kaldırımları da temizleyerek yayaların güvenliğini sağlıyor.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, 161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve bin kişiden oluşan karla mücadele ekiplerinin ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcadığını söyledi.
Vatandaşların mağdur olmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Köse, Mamak Belediyesinin karla mücadele eylem planı çerçevesinde oluşturduğu kriz masasıyla sorunlu bölgelere anında müdahale edildiğini kaydetti.
Köse, Vatandaşların Mamak Çözüm Merkezi'nin 444 0 149 numarasını arayarak olumsuz durumları bildirebileceklerini ifade etti.

Mamak Belediyesi, Murat Köse, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

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