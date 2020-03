Mamak'ın dört bir yanı dezenfekte ediliyor

Korona virüs salgınının dünya genelinde etkili olmaya başlamasıyla birlikte mart ayı başından itibaren korona virüs ile Mücadele Eylem Planı'nı hazırlayan Mamak Belediyesi, virüsün Türkiye'ye sıçraması ile birlikte tedbiri elden bırakmıyor.Belediye, planlama kapsamında alınan tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Mamak Belediyesi olarak önlemlerin üst seviyede olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hükümetimiz, Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda her türlü tedbiri alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hassasiyetle konunun üzerinde duruyor.Sağlık Bakanlığımız, korona virüsün ülkemizde salgın hastalık haline gelmemesi için gerekli önlemleri aldı. Bakanlığımız tarafından açıklanan önlemlere ve dezenfekte kurallarına uyarak bu virüsün yayılmasını hep birlikte önleyeceğiz" dedi.Evde kalMamak Belediyesi olarak, korona virüsün dünyada yayılmasıyla acil eylem planını oluşturduklarının altını çizen Başkan Köse, "Hemşehrilerimizin bu virüsten hem tez zamanda kurtulabilmesi, hem de birbirlerine bulaştırmaması için gerçekten belediye olarak olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz. Mamak Kaymakamlığımız ile birlikte Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturarak, bu konuda ilave önlemleri sık sık değerlendiriyoruz" dedi.Vatandaşlardan kişisel hijyenlerine dikkat ederek zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını isteyen Başkan Köse, "Vatandaşlarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Sosyal mesafeyi mutlaka koruyacağız, ellerimizi sıklıkla yıkayacağız ve hijyene büyük önem vereceğiz. Hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Siz evlerinizden çıkmayın. Biz sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Milletimizin hizmetindeyiz" dedi.Dezenfekte seferberliğiİlk olarak hem personelin hem de iş ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşlar için, mesai sonrası belediye hizmet binasını dezenfekte eden belediye, her kata da dezenfektanlar yerleştirdi. Günlük hayatın aksamaması için virüsün bulaşmasını önleyici tedbirler alan belediye, Mamak'ta bulunan camilerde de özel solüsyonlu ilaçlarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Mamak Belediyesi ayrıca okullar, kurslar, parklar, taksi ve otobüs durakları, toplantı salonları, sosyal tesisler, polis merkezleri, askeriye, karakollar, kamu kurum ve kuruluşları, eczaneler, fırınlar, alışveriş merkezleri ve halka açık yerleri sağlık kriterlerine uygun ilaçlarla dezenfekte etti. Belediye tarafından gerçekleşen tüm kurslar ve etkinlikleri de Mart Ayı sonuna kadar iptal eden Mamak Belediyesi, her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen köşe bucak toplu temizlik çalışmasını da Mamak'taki parklarda gerçekleştirerek, hem temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı hem de korona virüse karşı ilaçlama yaptı.Fiyat artışları için önlemKorona virüs fırsata çevirmek isteyenlere karşı Zabıta denetimlerini de arttıran Mamak Belediyesi, özellikle gıda, ilaç ve hijyenik ürünlerde haksız fiyat artışları ihtimaline karşı harekete geçerek, alışveriş merkezleri ve eczanelerde tek tek denetim gerçekleştirdi. 5 ayrı ekiple denetime çıkan Mamak Zabıtası, fiyatlardaki değişimi mercek altına alan zabıtalar, raflarda yeterli ürün bulunup bulunmadığı ve raf yerine stoklarda ürün tutulup tutulmadığını da inceledi. Ekipler, vatandaşlardan 444 0 149 numaralı Çözüm Merkezine gelen şikayetleri de değerlendirmeye aldı.Personel izni yeniden düzenlendiKorona virüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığının tanıtıcı afişlerini belediye binası ile birlikte muhtarlıklar ve sosyal tesislere de asan belediye, belediye personel sayısını da hizmetler aksamayacak şekilde azami sayıya indirdi.Seyyar dezenfekte istasyonuGüvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıktığı Mamak'ta, Mamak Belediyesi hizmet binası önüne seyyar dezenfekte istasyonu kurdu. Virüse karşı araçlarını dezenfekte etmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, araçların dezenfekte edilmesinin yanı sıra talep eden vatandaşların ateşi de dijital termometrelerle ölçüldü. Vatandaşlara bireysel olarak almaları gereken tedbirler hakkında bilgilendirmeler yapılırken, dezenfeksiyon işlemi sırasında vatandaşlara aynı zamanda ikram araçlarından çay ve çorba ikram edildi.Beyaz Melekler Görev BaşındaMamak belediyesi korona virüse karşı aldığı önlemlerine Evde Sağlık Hizmetini de ekledi. Sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götüren belediye, korona virüs mücadelesinde de, evde sağlık ekiplerini seferber etti. Ekipler, serum, sonda takılması, diyabetik ayak bakımı, yatak yarasına pansuman, enjeksiyon, şeker ve tansiyon takibi gibi konularda hizmet verecek.Covid19'a karşı termal termometreli önlemVatandaşın sağlığı için bütün imkanları seferber eden Mamak Belediyesi, Covid 19'a karşı, yeni bir önlemi daha hizmete soktu. Hizmet binasına gelen vatandaşlar ve personeli, termal kamerayla kontrole başlayan Mamak Belediyesi, ana hizmet binasının girişine yerleştirilen termal kamera sistemi ile kuruma gelen vatandaşların ateşlerini anlık olarak ölçüyor.Vatandaşların bulaşıcı hastalık nedeniyle mağduriyet yaşamasının da önüne geçilmesi hedeflenen uygulamayla, vücut ısısı 38 derece ve üzerinde olan vatandaşları sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.Pazarcılara eldiven ve maske dağıtıldıKorona virüs önlemleri kapsamında teyakkuz halinde olan Mamak Zabıtası, Mamak'ta kurulan semt pazarlarında da önlemler aldı. Pazarcı esnafına virüse karşı eldiven ve maske dağıtan ekipler, hijyen şartlarına uyulması konusunda da esnafı uyardı. İlçede faaliyet gösteren bazı iş yerlerini de gezen zabıta ekipleri çalışanlara eldiven ve maske kullanmaları için tebligat yaptı.Mamak'ta yaşlılara belediyeden alışveriş desteğiKorona virüsle mücadele kapsamında 'Evde Kal' çağrısına Mamak Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşları da unutmadı. Belediyeyi 0312 550 70 21 numaralı telefondan aramaları halinde vatandaşların siparişlerini alan belediye ekipleri, ardından vatandaşların alışverişlerini yaparak, vatandaşlara teslim ediyor.10 bin aileye sağlık setiKorona virüsünün dünyada baş göstermesinden sonra vatandaşların toplu olarak kullandığı alanların tamamında dezenfeksiyon çalışmalarını gittikçe arttıran Mamak Belediyesi aldığı önlemler kapsamında ihtiyaç sahiplerini de unutmadı. Belediye ekiplerince, Mamak Belediyesi Gönül Çarşısı'nda kaydı bulunan ihtiyaç sahibi 10 bin aileye saplık seti ile birlikte virüsten korunma yollarını anlatan "14 Kural" broşürleri dağıtıldı.Ankara'nın ilk millet bahçesi olan 'Üreğil Millet Bahçesi'nde, korona virüs salgını nedeniyle hizmete ara verildi.İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği yeni genelgeye göre harekete geçen Mamak Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Millet Bahçesi'nin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu. Mamak Belediyesi ayrıca hem çocukları hem de büyükleri korona virüse karşı korumak adına Mamak'ta bulunan parklara şerit çekerek, geçici olarak, parkları kapattı.Covid-19 Savar Ankara sokaklarındaMamak Belediyesi, Ar-Ge çalışması kendisine ait olan, kendi mühendis ve ustaları tarafından sokak ve caddeleri dezenfekte eden, "Covid-19 Savar" adı verilen virüs avcısı sistem geliştirdi. Araç üzerine monte edilerek, geniş alanları dezenfekte eden sistem, ilk testini Kıbrıs mahallesinde yaptı. Testi başarıyla geçen Covid-19 Savar, ardından Mamak'taki cadde ve sokakların tamamını dezenfekte etti. Basınçlı püskürtme yapan dezenfekte aracı İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Kalecik, Akyurt, Çubuk gibi ilçelerin de cadde ve sokaklarını virüse karşı dezenfekte etti.Mamak'ta zabıta ekiplerinin korona virüs mesaisi sürüyorKorona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarla vatandaşlardan büyük takdir toplayan Mamak Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile ilgili Mamak genelinde üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Mamak Zabıtası, Ticaret Bakanlığının 20 Mart'ta yayınladığı "Marketler ve Pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arası boşluk bırakılması" yönündeki genelgesi kapsamında pazar yerlerine denetim gerçekleştirdi. Aynı zamanda ekipler, denetimler sırasında karşılaştıkları 65 yaş üstü yaşlılara da evde kalmalarını, sağlıklarını riske atmamalarını söyleyerek, evlerine dönmeleri konusunda ikna etti.Mamak'ta sokak ve kaldırımlar baştan sona yıkandıMamak Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında, kaldırımlar ve sokakları deterjanlı suyla yıkayarak dezenfekte etti. Ekipler, sokak ve kaldırımları yıkadıktan sonra, fırça ile temizledi. Tazyikli su ile durulanan kaldırımlara daha sonra dezenfektan sıkıldı. Mamak Belediyesi'nin temizlik ve dezenfekte çalışmaları korona virüs salgının yayılması durdurulana kadar ilçe genelinde devam edecek.Covid-19 Savar'ın ünü Mamak sınırlarını aştıMamak Belediyesi'nin kendi mühendis ve ustalarıyla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem olarak geliştirdiği virüs avcısı Covid-19 Savar'ın ünü Mamak sınırlarını aştı. Geçtiğimiz haftadan itibaren Mamak'ın tüm cadde ve sokaklarında dezenfekte işlemi sürdüren Covid-19 Savar, talep üzerine İvedik OSB, Akyurt, Kalecik, Çubuk, Kahramankazan, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'nin tüm cadde ve sokaklarında dezenfekte uygulaması yaptı.Mamak'taki eczaneler dezenfekte edildiTürk Eczacıları Birliği hem eczacıların hem de vatandaşların dikkat etmesi gereken maddeleri açıkladı. Bazı işletmeler kendilerine göre güvenlik önlemleri alarak hizmet vermeye devam ediyor. Korona virüse karşı en büyük risk altında olan yerlerden biri olan eczanelere destek olmak amacıyla Mamak Belediyesi, Mamak genelinde tüm eczanelerde ilaçlama çalışması başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA