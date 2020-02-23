Haberler » Güncel » Mamak'ın mahalleleri pırıl pırıl - Haber

Mamak'ın mahalleleri pırıl pırıl

Mamak Belediyesinin 250 kişiden oluşturduğu temizlik timi daha temiz bir Mamak için çalışmalarını sürdürüyor.

23.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:48Mamak'ın mahalleleri pırıl pırıl
Belediyesinin 250 kişiden oluşturduğu temizlik timi daha temiz bir Mamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Her hafta cumartesi günü bir mahallede köşe bucak temizlik çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi, Mahallesi'ni bir uçtan bir uca temizledi. Daha güzel ve daha temiz bir Mamak için 250 kişiden oluşan temizlik timi, mahallede temizlikten ağaç budamaya, ilaçlamadan yol bakım ve onarıma kadar hummalı bir çalışma yürüttü.

İlçe genelinde sürdürülen hummalı temizlik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşımızın sağlıklı, temiz ve ferah bir ilçede yaşayabilmeleri için temizlik çalışmalarımızda hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Daha temiz bir Mamak için vatandaşlarımızın da gerekli özeni göstererek bizlere destek olmalarını istiyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Şirintepe, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 11:43:29