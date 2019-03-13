Mamak'ın Turizm Şehri Olması İçin Özel Çalışmalarımız Var"

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AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, "İnsanlarımızın ne kadar derdi varsa bizim de derdimiz olacak. İnsanlarımıza gece, gündüz hizmet edeceğiz. Mamak'ın turizm şehri olması için özel çalışmalarımız var." dedi.Köse, bir restoranda düzenlenen toplantıda seçilmesi halinde Mamak'ta 10 başlıkta gerçekleştirecekleri 90 projeye ilişkin bilgi verdi.Projelerin ilçeye vizyon katacağını ifade eden Köse, gönül belediyeciliği çerçevesinde tevazu, samimiyet ve gayret ilkeleri ile hareket ettiklerini belirtti."İnsanlarımızın ne kadar derdi varsa bizim de derdimiz olacak. İnsanlarımıza gece, gündüz hizmet edeceğiz. Mamak'ın turizm şehri olması için özel çalışmalarımız var." diyen Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle Kıbrıs Kanyonu Projesi'ni çok önemsiyoruz. Roma döneminden kalan Roma ile Karacabey hamamlarının suyu bizim Kıbrıs kanyonundan geliyor. Tertemiz bir suyu var. Biz o vadiyi yürüyüş, spor alanları ve özel bir balıkçılık tesisi ile güzel bir turizm alanına dönüştüreceğiz. Ayrıca tropikal kelebek vadisi planlıyoruz. Bu vadide kelebekler, papağanlar ve çeşitli kuş türleri olacak. Mamak'ın her tarafını güzelleştireceğiz. Bir de 'Ekolojik Köy Proje'si var. Şehirdeki insanlar artık toprak kokusunu alamıyor. Toprağın kokusunu özleyen ekolojik köyümüze gelecek. Bu köyümüzü bir vadi üzerine yapıyoruz. Vadide meyve bahçeleri olacak."Ankara Büyükşehir Belediyesi ile planladıkları Kayak Merkezi Projesi'nin önemine değinen Köse, "Erciyes Kayak Merkezini Mehmet Özhaseki başkanımız yapmıştı. Bir tane de Mamak'a yapacak. Dolayısıyla burası tüm Ankaralıların gelip, eğlendiği bir merkez olacak." diye konuştu."Cumhur İttifakı olarak Mamak'ta ülkücü kardeşlerimizle daha da güçlüyüz. Biz buna bir beka mücadelesi olarak bakıyoruz." ifadelerini kullanan Köse, 15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimine karşı birlikte mücadele yürütüldüğünü aktardı.Köse, "Biliyoruz ki; bu hesapları yapanlar, hesap yapmaya devam edecek. Aynı kaygıları yaşayan insanların beraber hareket etmesi yerel seçim veya genel seçim fark etmez, çok değerlidir. Bu birlikteliği gücümüz yettiğince devam ettireceğiz. şeklinde konuştu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki için de çalıştıklarını dile getiren Köse Mamak için Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirecekleri projelerin bulunduğunu belirtti.Köse, şunları kaydetti:"Büyükşehir olmadan olmaz. Büyükşehir ve hükümetimizle çok daha güzel çalışmalar yapmak istiyoruz. Uyum çok önemli. Özhaseki başkanımız 21 yıl belediye başkanlığı yaptı, çok önemli projelere imza attı. Cumhur İttifakı ile artık sahada çok daha güçlüyüz."