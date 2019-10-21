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Mamak'ın yol haritasına meclisten onay

Mamak Belediyesinin 2020 yılı mali bütçesi, Ekim ayı Meclis Toplantısı'nda görüşüldü.

21.10.2019 09:31Mamak'ın yol haritasına meclisten onay
Mamak Belediyesinin 2020 yılı mali bütçesi, Ekim ayı Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. Oy birliği ile meclisten geçen belediye bütçesi 457 milyon Türk lirası olarak belirlendi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin başkanlığında toplanan Belediye Meclisinde mali bütçe inceleme raporları, maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Oylamanın ardından bütçe oy birliği ile belediye meclisinden geçti.

Bütçenin titiz çalışmalar sonucu hazırlandığını kaydeden Başkan Köse, "Siyaset halka hizmet için yapılır. Güzel Mamakımız için onur ve gurur duyucu güzel işler yapacağımıza inancımız tamdır. Mamakımıza ve Ankaramıza değer katacak bir bütçe olduğunu düşünüyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri nerede eksik var, hangi alanlarda acil yapılması gereken işler varsa onların üzerinde durduk. Toplumun her kesimiyle görüşerek, onların problemlerini dinleyerek, gelen talepler doğrultusunda çözüm yolları ürettik. Bütçemizin her kuruşunu vatandaşa hizmet ve yatırım olarak değerlendireceğiz. 2020 yılında tasarruf anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Mamakımızın turizme yönelik potansiyel ve değerlerini ön plana çıkartarak ekonomik gelişimi sağlayacağız. Planlı kentleşme ile yaşanabilir alanlar oluşturacağız. Bizlere emanet olan Mamak'ı geleceğe taşırken, gençlerimizin sosyalleşmesini ve bilgiye ulaşmasını geliştirmiş olacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2020 yılı bütçesi ilçemiz için hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Murat Köse, Siyaset, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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