Mamak Kış Hazırlıklarını Tamamladı

15 Kasım 2018 Perşembe 10:25



15 Kasım 2018 Perşembe 10:25

Meteorolojinin yaptığı uyarılar doğrultusunda zor bir kışa hazırlanan Başkent'te, Mamak Belediyesi kar ve buzla mücadele hazırlıklarını tamamladı.Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan belediye ekipleri, kar ve buzla mücadele için 7-24 görev yapacak. İlçeyi 9 bölgeye ayıran Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri kış boyu 3 vardiya halinde görev yaparak hayatın normal akışında devam etmesini sağlayacak.Kriz masası oluşturulacakMamak Belediyesi 510 caddenin ve 4 bin 800 sokağın bulunduğu ilçede 32 ekiple karla mücadele edecek. Kar ve buzla mücadele çalışmalarında 16 önden küremeli araç, 13 elden atmalı, 3 hem önden küremeli hem de tuz serpmeli olma üzere 32 araç 150 personel görev yapacak. Mamak Belediyesi kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda vatandaşların şikayetlerini iletebilmeleri için kriz masası da oluşturuyor. Vatandaşlar 444 0 149 numaralı telefonu arayarak oluşan olumsuz durumları bildirebilecek."Tedbiri elden bırakmayın"Vatandaşların kış şartlarında oluşacak olumsuzluklardan etkilenmemeleri adına çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Zorlu kış şartlarında ekiplerimiz vardiyalar halinde gece gündüz faaliyetlerini gerçekleştirecek" dedi. Sürücüleri de erkenden önlem almaları için uyaran Başkan Akgül, "Sürücülerimiz araçlarının kış bakımını yaptırsın. Araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundursunlar. Tedbiri elden bırakmasınlar" diye konuştu. - ANKARA