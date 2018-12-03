Mamak Kültür Merkezi, Eğitim Yuvası Gibi

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:35



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:35

Mamaklıların sanatla buluşma adresi olan ve içinde birçok branşı bulunduran Mamak Kültür Merkezi (MKM) tam bir eğitim yuvası olarak hizmet vermeye devam ediyor. Eğitim ve kültürün harmanlandığı bu tarihi binada son 10 yılda 127 bin seyirci 60 farklı tiyatro oyunu ile buluşurken, binlerce kursiyerde ücretsiz olarak kurslardan faydalandı.Binlerce Mamaklı faydalandıSanatın ve sanatçının gelişimine olanak sunan Mamak Kültür Merkezi konservatuar bölümlerinden son on yılda; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Halk oyunları ve tiyatroda 1.700, enstrüman kurslarından; gitar, saz,ney,keman, ud dallarından 10 bin 879 kursiyer tamamen ücretsiz bir şekilde eğitim aldı.En güzel hizmeti sunmak için çalışıyoruzMKM bünyesinde verilen kursların tamamen uzman kadrolar eşliğinde verildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Oluşturulan programlarda kendisini geliştirmek, meslek sahibi olmak ya da sanatsal bir etkinlikle uğraşmak isteyen herkese hitap ediyoruz. Her konuda olduğu gibi eğitim ve kültür konusunda da Mamaklılara en güzel hizmeti sunmak için çalışıyoruz" dedi. - ANKARA