Haberler » Spor » Mamak, Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptı - Spor

Mamak, Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptı

Yozgat Dernekler Federasyonu'nun düzenlendiği ve Mamak Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası'nın şampiyonunu penaltılar belirledi.

05.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:37Mamak, Rıza Kayaalp 5. Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptı
Yozgat Dernekler Federasyonu'nun düzenlendiği ve Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Rıza Kayaalp 5. Turnuvası'nın şampiyonunu penaltılar belirledi.

24 takımın katıldığı turnuvanın final maçında Gedik Hasanlı ve Yazılıtaş spor karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarda Gedik Hasanlı kazanarak turnuvanın Şampiyonu oldu. Mamak Şehir Stadı'nda oynanan maçı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp ve Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç tribünden izledi.

"Tesislerimizde geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz"

Mamak genelinde spor alanında çalışmalar yapıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Alt yapıya çok önem veriyoruz. Spor okulları açarak geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz. Tesislerimiz artık eğitim merkezi haline geldi. Dileriz ki tesislerimizde sportif branşlarda eğitim alan genç yeteneklerin arasından da Rıza Kayaalpler, Naim Süleymanoğulları yetişir. Nitekim bugün burada Dünya Güreş Şampiyonu Rıza Kayaalp ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkan Köse'ye teşekkür

Düzenlenen turnuva ile Başkent'te yaşayan Yozgatlı vatandaşların hemşerilik bağlarını daha da güçlendiğini kaydeden Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, "Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin güzel Mamak'ın sporla yaşamasına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yozgatlı Dernekler Federasyonu olarak hemşerilerimizi bir araya getirmekten son derece mutluyuz. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Rıza Kayaalp, Murat Köse, Futbol, Mamak, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:27 Serik'te Nations Cup Golf Turnuvası heyecanı - Spor
14:22 Amatör kulüp, belediye başkanını kadrosuna kattı - Spor
14:13 Bafetimbi Gomis'in Olympique Lyon'daki En İyi Anları - Spor
14:13 Gomisli Marsilya Saint Etienne'i 4-0'la Geçti - Spor
14:13 Bafetimbi Gomis'ten Olimpik Marsilya'ya Hat-trick - Spor
13:55 Mustafa Cengiz: Aileme ve şahsıma saldırı olursa Fatih Altaylı da sorumlulardandır - Spor
13:38 Floyd Mayweather gece kulübünde dansçılara 100 bin dolar dağıttı - Spor
13:24 Galatasaray'da Şener, Emre ve Lemina takımla çalıştı - Spor
12:15 Alvaro Morata eşinin kalçasını ısırdı - Spor
11:48 Oğuzhan Özyakup Abdullah Avcı'ya ayrılmak istediğini söyledi - Spor
5.12.2019 14:29:25