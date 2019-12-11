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Mamak sokak hayvanlarını unutmadı

Mamak Belediyesi, kış şartlarında doğadaki hayvanları unutmuyor.

11.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:06Mamak sokak hayvanlarını unutmadı
Belediyesi, kış şartlarında doğadaki hayvanları unutmuyor. İlçe genelinde ağır kış şartlarının olumsuz etkilerine karşı tüm tedbirler alınırken, doğadaki hayvanlara da şefkat eli uzatılıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlik hizmetleri ekipleri, kışın doğadaki hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için yemek artıkları, kuru yem ile protein ve enerji değeri yüksek mamaları ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor.

Sosyal belediyecilik kapsamında sokak hayvanları için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Şefkat elini tüm canlılara uzatmaya çalışıyoruz. Özellikle soğuk kış aylarında sokak hayvanları yemek bulmakta oldukça zorlanıyor. Belediye olarak belirlediğimiz noktalarda besleme yaparak, aç kalmalarını engelliyoruz" dedi. - ANKARA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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