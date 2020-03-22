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Mamak sokaklarında 'Covit19Savar' ile dezenfeksiyon

ANKARA Mamak Belediyesi, kendi mühendis ve ustalarıyla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem geliştirdi.

22.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:13
Mamak sokaklarında 'Covit19Savar' ile dezenfeksiyon

ANKARA Mamak Belediyesi, kendi mühendis ve ustalarıyla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem geliştirdi. 'Covit19Savar' adı verilen araç üzerine monte edilen sistem, geniş alanları kolayca dezenfekte edebiliyor.

Mamak Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle kendi mühendis ve ustalarıyla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere, araç üzerine monte edilen sistem geliştirdi. AR-GE çalışması Mamak Belediyesi'nce yapılan 'Covit19Savar' adlı sistem, Kıbrıs Mahallesi'ndeki testleri başarıyla tamamlamasının ardından gece boyu cadde ve sokakları dezenfekte etti.

'MAMAK BELEDİYE MARKASIYLA YAPIYORUZ'

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 'Covit19Savar'ın Türkiye 'de bir ilk olduğunu söyleyerek, "Rabbim bu virüsten milletimizi korusun. Hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız inanılmaz tedbirler alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, çok öncesinden uyardı ve bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gerçekten önlemler çok üst düzeyde. Bizde Mamak Belediyesi olarak caddelerimizin dezenfektesinde böyle bir sistemi ustalarımız, mühendislerimiz sayesinde hep beraber yapmış olduk. Herkesten Allah razı olsun. Bütün Mamak'a devamında ihtiyaç halinde tüm ilçelere göndereceğiz. Mamak Belediyesi markasıyla bunu yapıyoruz" dedi.

'EVDE KAL MAMAK'

Belediyenin her noktayı ilaçladığını, denetimler yaptığını anlatan Başkan Köse, Mamaklılara 'evde kal' çağrısı yaptı. Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini ifade eden Köse, "Rabbimize dua edelim. Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları var. Evde kalın, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın diyor. Yakın temas olmasın, bir metre mesafe koyun diyor. Dolayısıyla bütün uyarılara halkımız inşallah dikkat eder, kısa sürede bu virüs illetinden kurtuluruz. Her şey Mamak, her şey Ankara , her şey Türkiye için. Her zaman milletimizin hizmetindeyiz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Mamak Belediyesi, Türkiye, Ankara, Mamak, Güncel

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