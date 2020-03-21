Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Mamak'ta 10 bin aileye sağlık seti - Haberler

Mamak'ta 10 bin aileye sağlık seti

Mamak Belediyesi, Korona virüse (Covid-19) karşı 10 bin aileye sağlık seti dağıttı.

21.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:37
Mamak'ta 10 bin aileye sağlık seti
Mamak Belediyesi, Korona virüse (Covid-19) karşı 10 bin aileye sağlık seti dağıttı.

Mamak Belediyesi, dünyada salgın haline gelen Korona virüse karşı vatandaşlara sağlık seti dağıttı. Gönül Çarşısı'nda kaydı bulunan ihtiyaç sahibi 10 bin aileye dağıtılan sağlık setinde ise temel temizlik ürünleri bulunuyor.

Eve teslim sağlık seti

Korona virüsünün dünyada baş göstermesinden sonra vatandaşların toplu olarak kullandığı alanların tamamında dezenfeksiyon çalışmaları yoğun bir şekilde yapıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İhtiyaç sahibi ailelerimizi de unutmadık. Gönül Çarşısı'nda kaydı bulunan ailelerimiz için hazırlamış olduğumuz sağlık setleri ve virüsten korunma yönetimini anlatan '14 Kural' broşürlerimizi evlerine kadar götürerek teslim ettik. Sadece resmi kurumların değil, bütün vatandaşlarımızın bilincinin artırılmasını istiyoruz. Bu kapsamda da korona virüsü ile mücadelede hizmet yelpazemize her gün bir yenisini ekliyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses’in mezarının üzerine gömüldü Haberler
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Sivas'ta kar nedeniyle 6 köyle ulaşım sağlanamıyor - Haber Hastane personelinden steril maske üretimi - Haber Çanakkale'de arabalı vapur sefer sayısı azaltıldı - Haber (Havadan fotoğraflarla) Sultanahmet Meydanı dezenfekte edildi - Haber Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading