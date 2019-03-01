Mamak'ta 548 Konutun Temeli Atılacak

AK Parti Mamak
Belediye Başkan Adayı Murat Köse
, "Eğer bir aksilik yaşanmazsa 'Yeni Mamak Projesi' kapsamında 13 Mart'ta 548 konutun temelini, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ve AK Parti Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
ile birlikte atacağız. Bu müjdeyi de paylaşmak istiyorum." dedi.
AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "Mamak daha güzel olacak" sloganıyla hazırladıkları projeleri tanıttı.
Köse, doğma büyüme Mamaklı olduğunu ve halen burada yaşadığını söyledi.
Belediye başkan adaylarının yönetmeye aday olduğu bölgeyi çok iyi tanıması gerektiğinine işaret eden Köse, Mamak'ın her mahallesi ve her sokağını bildiğini ve kendisini halka adayacağını dile getirdi.
Köse, 7 ayrı başlıkta 90 proje hazırladıklarını, Mamak'ın ticaret, sanayi ve turizmin merkezi olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu ve bu farkındalık ile projeler hazırladıklarını söyledi.
"Yeni Mamak Projesi" kapsamında yapılması öngörülen 30 bin konut inşasından bugüne kadar 5 bin 671 konut ve 40 iş yerinin tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Köse, "13 Mart'ta 548 konutun temelini Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile birlikte atacağız. Bu müjdeyi de paylaşmak istiyorum." dedi.
Planladıkları "Kentsel Yenileme Projesi"nin dünyanın en büyüklerinden biri olduğunu, buralarda sadece konut değil yeni bir hayat tarzı da inşa edeceklerinin altını çizen Köse, "Spor yapan, kitap okuyan, iyi eğitimli, gelecek planı yapan, yönetsel becerileri gelişmiş, dijital çağın kodlarına uyumlu ama kendi kültürel değerlerine bağlı, millet ve memleket sevdasını kalbine nakşetmiş nesiller işte bu yeni yerleşim birimlerinden çıkacak." diye konuştu.
Köse, yeşil alanları genişletecek projelere de ağırlık verileceğini belirterek "Şehirleri güzel kılan yeşil alan ve parklardır. İlçemizi çocuklarımız için yeşile boyayacağız. Üreğil Millet Bahçesi
2'nci etabını, 1 milyon 650 bin metrekarelik alanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Ekoloji Köyü projesi
Seçildiği takdirde "Ekoloji Köyü" kuracaklarını aktaran Köse, "Toprak kokusu özleyenlerin yeni adresi" olmasını istedikleri bu köyün içinde meyve bahçelerinin, tarihi köy evlerinin, lavanta tarlalarının bulunacağını ve belediyenin ihtiyacı olacak ağaç ve bitkilerin de burada yetiştirileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatları doğrultusunda garip ve mazlumların ihtiyaçlarını gidermek için çaba harcadıklarını vurgulayan Köse, "Gönül çarşılarını hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize Mamak Kart vereceğiz. Oluşturacağımız gönül çarşılarında gıdadan elbiseye neye ihtiyaçları varsa bu kart ile temin edebilecekler." şeklinde konuştu.
Köse, projelerde yaşlıların da unutulmadığına dikkati çekerek, "İkinci Bahar Evleri" adıyla inşa edecekleri konuk evleriyle ailelerin "gözleri arkada kalmadan" yaşlılarını teslim edebilecekleri otel konforunda bir konsept tasarladıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın başlattığı "Gönül Belediyeciliği" nin yol haritaları olduğunu belirten Köse, MHP
ile beraber Cumhur İttifakı olarak büyük bir zafere hazırlandıklarını, saha çalışmalarında büyük bir destek aldıklarını dile getirdi.
Tanıtımın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Köse, Ankara'daki askeri arazilerin durumuyla ilgili bir soruyu, "Milli güvenliğimizi ilgilendiren konular. Ancak biz üzerinde çalışıyoruz. Bir üniversite ile beraber o bölgeleri değerlendirmek isteriz. Çok güzel noktalar. Hamza Sülün
Kışlası ile ilgili de oraya 'Türk Tarihi Açık Hava Müzesi'ni düşünüyoruz." şeklinde cevapladı.
Programa AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir
ve MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen de katıldı.
Politika
Kaynak: AA