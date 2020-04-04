Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mamak'ta 65 yaş üstü büyüklere doğum günü sürprizi

Mamak'ta 65 yaş üstü büyüklere doğum günü sürprizi Mamak Belediyesi, evden çıkışı sınırlandırılan 65 yaş ve üstü büyükleri doğum gününde unutmadı.

04.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:02
Mamak 'ta 65 yaş üstü büyüklere doğum günü sürprizi
ANKARA - Mamak Belediyesi, evden çıkışı sınırlandırılan 65 yaş ve üstü büyükleri doğum gününde unutmadı.
Zennure teyze ve Hüseyin amcanın doğum günü kutlaması Covid-19 virüsü sebebiyle kapıda yapıldı. Zennure Aydemir ve Hüseyin Gültekin, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci'nin getirdiği pastadaki mumları üfledi. Mamak Belediyesi, yaş günü hatırası olarak birer nostaljik radyo hediye etti.Bu sürpriz karşısında duygulanan Aydemir ve Gültekin, hatırlanmış olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.
Büyüklerimizi asla yalnız bırakmayacağız
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu sürecin yaşlılar için daha zorlu geçtiğinin altını çizdi.
Evden çıkamayan yaşlıların tüm alış verişlerini yapıp evlerine teslim ettiklerini hatırlatan Köse, ihtiyaç sahibi olan büyüklere de gıda ve hijyen paketleriyle destek olduklarını ifade etti.
Murat Köse, ilerleyen yaşlarda hatırlanmanın ve hatır sormanın daha da önem kazandığına dikkati çekti.
Köse, "Biz de onları asla unutmadığımızı doğum günleri vesilesiyle göstermek istedik. Onlara olan sevgimizi ve saygımızı bu küçük hediye ile hissettirmek istedik. Çoğu yaşlımız iyi bir radyo dinleyicisidir. Ama esas değerli olan o kapıyı çalmamız, bu özel günde birlikte olmamızdır. Onlar bizim başımızın tacı. Geleneğimizin, inancımızın, yetiştirilişimizin gereği olarak daima yanlarında olacağız. Rabbim onlara sağlık uzun ömürler nasip etsin inşallah" dedi. Mamak’ta 65 yaş üstü büyüklere doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Mamak, Genel

Haberin Videosu :

Mamak'ta 65 yaş üstü büyüklere doğum günü sürprizi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Mamak'ta 65 yaş üstü büyüklere doğum günü sürprizi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:08: Sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara 600 gıda kolisi yardımı - Haberler 13:07: İspanya'da bilanço ağırlaşıyor: 11 bin 744 ölüm - Haberler 13:06: Korona virüs bu ilçeye uğramadı - Haberler 13:04: İspanya'da koronavirüsten 809 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler 13:04: Kars'ta Kovid-19 tanı testleri yapılmaya başlandı - Haberler 10:52: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla? - Haberler 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor 10:25: Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor - Haberler 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:32: Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı - Haberler 08:44: Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı - Haberler 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü