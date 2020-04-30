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Mamak'ta 80 kişilik ekiple dezenfekte çalışması

Mamak'ta 80 kişilik ekiple dezenfekte çalışmasıANKARA'nın Mamak ilçesinde belediye, 80 kişilik ekip ile mahalleyi baştan aşağıya dezenfekte etti.

30.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:42
Mamak'ta 80 kişilik ekiple dezenfekte çalışması
ANKARA'nın Mamak ilçesinde belediye, 80 kişilik ekip ile mahalleyi baştan aşağıya dezenfekte etti.
Mamak Belediyesi, koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından Mart ayı başında 'Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı' hazırladı. Plan kapsamında ilçede sokaklar, caddeler, parklar, kamu kurum ve kuruluşları, duraklar, araçlar, binalar ve sosyal tesisler dezenfekte edildi.
Ekipler, ilçeyi virüsten korumak için mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tüm mahallelerde toplu dezenfekte çalışması başlatıldı. 80 kişilik ekip, ilçenin en büyük mahallesi Büyük Kayaş'ı baştan aşağıya dezenfekte etti. Ekipler, aynı anda Covid-19 Savar, sıcak sisleme makineleri ve pick-up korona-savarlar ile mahalleyi dezenfekte etti. Cadde ve kaldırımlar ise sabunlu su ile yıkandı. Aynı anda hareket eden ekiplerin çalışması havadan drone ile görüntülendi.
Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgül, bütün ekiplerin tam mesai kavramıyla çalıştıklarını belirterek, "4 adet Covid-Savar, 4 adet pick-up korona-savar araçları ve sisleme makineleri ile dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Buradaki personel ile birlikte toplamda Mamak ilçesinde 677 personel, 78 araçla çalışıyoruz. Ayrıca sokağa çıkma yasağında da 7/24 çalışarak, bu süreci değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın koronavirüs salgınından bir an önce kurtulması ve en hafif hasarla bu durumdan çıkılması adına çalışmalarımızı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı. Mamak’ta 80 kişilik ekiple dezenfekte çalışması

Kaynak: DHA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Koronavirüs, Türkiye, Mamak, Güncel, Haber

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