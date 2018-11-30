Mamak'ta Ağaçlar Budanıyor

30 Kasım 2018 Cuma 11:13



30 Kasım 2018 Cuma 11:13

Mamak Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçların bakım ve budama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Budama için en uygun zamanın ağaçların dinlenme (uyku) dönemi olan kış mevsimi olduğunu söyleyen Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların gelecek yıl daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde büyümeleri için budama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade etti."Doğayı gençleştiriyoruz"Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve ağaçların şekil itibari ile düzgün bir görünüme sahip olmaları için ağaçların çürüyen ve elektrik tellerine zarar verebilir şekilde uzayan dallarını buduyoruz. Böylelikle hem ilçemizin estetik görüntüsünü düzenliyor hem de ağaçlarımızı gençleştirerek tekrar canlılığına kavuşmasını sağlıyoruz" dedi. - ANKARA