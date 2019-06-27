27.06.2019 13:47
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Mamak'ta alt yapı çalışmaları

Mamak

İlçe genelinde çevre, alt yapı ve yol sorunlarının çözümü için planlı programlı bir şekilde ilerlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İnsanlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak eksiklikleri gideriyoruz.

İlçe genelinde çevre, alt yapı ve yol sorunlarının çözümü için planlı programlı bir şekilde ilerlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse , "İnsanlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak eksiklikleri gideriyoruz. Mamak'ımızın daha modern ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
Bir bölgenin gelişme sürecinde alt ve üstyapı çalışmalarının önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Köse, "İlçemizde hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Ekiplerimiz, bu manada çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Murat Köse , Mamak , Güncel

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