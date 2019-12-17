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Mamak'ta asfalt çalışması

Ankara'nın Mamak ilçesinde başlatılan asfalt çalışması sürüyor.

17.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:28Mamak'ta asfalt çalışması
'nın ilçesinde başlatılan asfalt çalışması sürüyor.
Belediye Başkanı Murat Köse, çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulundu,iş makinesi ile asfalt serimi yaptı.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Köse, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Köse, yaptığı açıklamada, esnaf ve vatandaşın taleplerini hızlı bir şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını belirterek, ilçenin farklı noktalarında alt yapı çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi.
Mamak halkına hak ettiği hizmeti sunmak için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Köse, "Planlanan programlar dahilinde yaptığımız çalışmalarla tüm yollarımızı daha modern ve konforlu hale getireceğiz. Hemşehrilerimizin hizmetkarıyız. Güzel Mamak'a hizmet etmek için gece gündüz demeden, yorulmadan çalışacağız. Asfalt çalışmamız hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi.

Murat Köse, Ankara, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

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