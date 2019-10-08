Haberler » Güncel » Mamak'ta asfalt hamlesi

Mamak'ta asfalt hamlesi

Mamak Belediyesi asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

08.10.2019 09:53Mamak'ta asfalt hamlesi
Mamak Belediyesi asfalt serim çalışmalarına devam ediyor.

İlçede ihtiyaç duyulan sokaklarda sıcak asfalt serimi, yama, kaldırım, bordür ve tretuvar çalışmalarını sürdüren ekipler, bozulan yolları onarıyor. Nisan ayından itibaren 24 milyon 26 bin 620 kilogram asfalt serimi, 19 bin 487 metre yol açımı, 11 bin 388 metre bordür ve 11 bin 649 metrekare tretuvar yapıldı.

Her mahalleye eşit hizmet

Mamak'ın her mahallesinde ne ihtiyaç varsa hepsini tek tek yapacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak'ta her mahalleye eşit hizmet götürüyoruz. Mamak'ı daha modern bir ilçe görünümüne kavuşturmak ve acil yapılması gereken yolların asfaltlanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:40 Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada sıcak gelişme
16:40 Bursa şehidine ağlıyor
16:38 Vapurda taciz iddiasına gözaltı
16:38 Kiribati açıklarında geçen yıl batan tekne
16:38 Vatandaşlardan sınıra giden askerlere sevgi seli
16:38 9 bin tl'ye kızıl geyik avı
16:38 Kadıköy-karaköy vapurundaki şüpheli yakalandı