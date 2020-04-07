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Mamak'ta Bilim ve Sanat Merkezi'nin temeli atıldı

Mamak Belediyesi tarafından Bilim ve Sanat Merkezi'nin temeli atıldı.

07.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:16
Mamak'ta Bilim ve Sanat Merkezi'nin temeli atıldı
Mamak Belediyesi tarafından Bilim ve Sanat Merkezi'nin temeli atıldı.
Akdere 'de temeli atılan merkezin bu yılın sonunda hizmete açılması hedefleniyor.
İlçede, 2 bin 940 metrekare inşaat alanı bulunan ve modern mimarinin bir örneği olan yapı 6 kattan oluşacak. Yapının içinde, kafeterya, yemek salonu, çocuk oyun odası, spor salonu, mescit, kütüphane, bireysel çalışma odası, bilgisayar odası, sergi salonu, seminer salonu, kurs odası ve derslikler bulunacak.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı açıklamada, özellikle çocuk, genç ve kadınların, kendilerini geliştirmelerine fırsat veren merkezlerin Mamaklıların buluşma noktası haline geldiğini belirtti.
Teknoloji ve sanatı üreten nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Köse, şunları kaydetti:
"Geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil, üreticisi olmak istiyoruz. Mamak'ı bir kültür sanat şehri olarak konumlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda da Mamak'lıları bilim, teknoloji, kültür ve sanatla buluşturuyor, onların ufkunu genişletecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Mamak Belediyesi, Akdere, Mamak, Güncel
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