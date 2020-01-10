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Mamak'ta bir yılda 37 bin 919 çağrı cevaplandı

Mamak Belediyesi Mamak Çözüm Merkezi hattı 2019 yılı içerisinde 37 bin 919 çağrı aldı.

10.01.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:34Mamak'ta bir yılda 37 bin 919 çağrı cevaplandı
Belediyesi Mamak Çözüm Merkezi hattı 2019 yılı içerisinde 37 bin 919 çağrı aldı. Vatandaşların sorularına yanıt veren çözüm merkezi, gelen çağrılardan 37 bin 761' ini cevapladı.

Mamaklı vatandaşlar, Mamak Çözüm Merkezinde çevre temizliği, asfalt bakım ve onarımı, hasta bakımı, vergi borcu sorgulama, imar durumu, sokak hayvanları ve cenaze gibi birçok konuda 7 gün 24 saat çağrı merkezini arayarak bilgi alabiliyor.

Belediye olarak Mamaklılara daha çabuk ulaşmak için teknolojiyi kullandıklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Her an ulaşabilinecek ve hizmet alınabilinecek bir belediyecilik anlayışı ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu kapsamda da belediye olarak teknoloji yakından takip ediyor ve uygulamalar geliştirerek daha kaliteli ve nitelikli hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı

Mamak Çözüm Merkezi (444 0 149) ve www.mamak.bel.tr adresine gelen çağrı ve istekler hava şartlarına göre değişirken, 7-24 çalışan merkezi vatandaşlar hava şartlarının ağırlaştığı zamanlarda daha çok arıyor. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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