Mamak'ta cadde ve parklar çiçekle süsleniyor

Mamak Belediyesi
, cadde, sokak ve parklarda yazlık çiçek dikimine başladı.
Havaların ısınmasıyla belediye ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarına çiçek dikiyor.
Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse
, "Havaların ısınmasıyla ilçemize yüz binlerce çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilçemiz rengarenk oldu." dedi.
Sezon boyunca bir milyon mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirecek ekipler, bu kapsamda petunya, top kadife ve sardunya çiçekleri dikti.
Kaynak: AAmurat köse
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