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Mamak'ta dezenfekte çalışmasında sokaklar dumanla kaplandı

Mamak'ta dezenfekte çalışmasında sokaklar dumanla kaplandıANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Mamak ilçesinde yapılan dezenfekte işlemleri sırasında cadde sokaklar dumanlarla kaplandı.

09.04.2020 07:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 07:09
Mamak 'ta dezenfekte çalışmasında sokaklar dumanla kaplandı
ANKARA,(DHA) - ANKARA'nın Mamak ilçesinde yapılan dezenfekte işlemleri sırasında cadde sokaklar dumanlarla kaplandı. Dezenfekte işlemini ilgiyle izleyen vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti.
Mamak'ta koronavirüs önlemleri kapsamında birçok mahalle dezenfekte edildi. Belediye görevlileri tarafından yapılan dezenfekte çalışmalarında cadde ve sokaklar dumanlarla kaplanması renkli görüntüler oluşturdu. Tüm gün boyunca devam eden ve ilgi çeken işlemler, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Mamak’ta dezenfekte çalışmasında sokaklar dumanla kaplandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mamak, DHA, Güncel
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