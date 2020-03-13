Mamak'ta endemik bir bitki türü keşfedildi
Dünyada sadece Ankara'nın Mamak ilçesinde yetişen yeni bir endemik bitki türü tespit edildi.
13.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:56
Dünyada sadece Ankara 'nın Mamak ilçesinde yetişen yeni bir endemik bitki türü tespit edildi.
Mamak Belediyesinden yapılan açıklamada, Hüseyin Gazi Dağı'nda 1400 metre yükseltide bulunan ve Latince adı "Prangos denticulata" olan "Dişli Çakşır" isimli yeni bir bitki türünün keşfedildiği bildirildi.
Eflatun ve beyaz renkleriyle dikkati çeken bitkinin, sadece Mamak'ta yetişen endemik bir tür olduğu ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tabiatın her bir parçasına önem verdiklerini ve biyo çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması adına Mamak'taki doğal güzelliklere sahip çıktıklarını kaydetti.
Mamak Belediyesinden yapılan açıklamada, Hüseyin Gazi Dağı'nda 1400 metre yükseltide bulunan ve Latince adı "Prangos denticulata" olan "Dişli Çakşır" isimli yeni bir bitki türünün keşfedildiği bildirildi.
Eflatun ve beyaz renkleriyle dikkati çeken bitkinin, sadece Mamak'ta yetişen endemik bir tür olduğu ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tabiatın her bir parçasına önem verdiklerini ve biyo çeşitliliğin korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması adına Mamak'taki doğal güzelliklere sahip çıktıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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