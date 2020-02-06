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Mamak'ta karla mücadele ekipleri iş başında

Başkent'te sabahın ilk ışıklarıyla başlayan kar yağışıyla beraber, Mamak Belediyesi ilçe sınırları içerisinde vatandaşların zorlu kış şartlarında mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

06.02.2020 09:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:48Mamak'ta karla mücadele ekipleri iş başında
Başkent'te sabahın ilk ışıklarıyla başlayan kar yağışıyla beraber, Belediyesi ilçe sınırları içerisinde vatandaşların zorlu kış şartlarında mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, yaya kaldırımlarını da kardan temizleyerek yaya ulaşımının sağlıklı ve güvenli olmasını sağlıyor.

Yoğun mesai harcıyorlar

Ana arterler ve kaldırımlar başta olmak üzere yoğunluğun fazla olduğu yerlere öncelik verildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "161 kritik noktada konumlandırılan 100 araç ve 1000 kişiden oluşan karla mücadele ekiplerimiz ana hatların kapanmaması için yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

Kriz masasıyla sorunlara anında müdahale

Mamak Belediyesi karla mücadele eylem planı çerçevesinde oluşturduğu kriz masasıyla sorunlu bölgelere anında müdahale ediliyor. Çalışmaları belli bir plan çerçevesinde yürüten Mamak Belediyesi önceliği ana caddelere veriyor. Eğitimin aksamaması, öğrencilerin ve velilerin mağdur olmaması için ise okullara yakın cadde ve sokaklar da öncelikli yerler arasında bulunuyor. Kar yağışının yoğunlaştığı zamanlarda vatandaşların şikayetlerini iletebilmeleri için kriz masası da oluşturulmuş durumda. Vatandaşlar Mamak Çözüm Merkezi'ni (444 0 149) arayarak oluşan olumsuz durumları da bildirebilecek. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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