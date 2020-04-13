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Mamak'ta koronavirüs önlemleri

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kovid-19 nedeniyle istihdam yükünü omuzlayan esnaf için bir destek paketi hazırladıklarını bildirdi.

13.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:14
Mamak'ta koronavirüs önlemleri
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kovid-19 nedeniyle istihdam yükünü omuzlayan esnaf için bir destek paketi hazırladıklarını bildirdi.
Köse açıklamasında bu kapsamda 3 ay süreyle işgaliye harcı, çevre temizlik vergisi ve ilan ve reklam vergisini almayacaklarını ifade ederek, "Kepenkler açıldığında esnafımızı bir nebze rahatlatmak, imkanlarımız dahilinde bir katkı sunmuş olmak istedik" dedi.
İlçede 14 noktada maske dağıtım istasyonu kurduklarını, atık maske ve eldivenler için de 100 özel çöp konteyneri yerleştirdiklerini belirten Köse, vatandaşlara maskesiz sokağa çıkılmaması uyarısında bulunduklarını da kaydetti.
Öte yandan açıklamada sokağa çıkma yasağı sürecinde hayvanların da unutmadığı belirtilerek, "Mamak Belediyesi 2 gün içinde 1500 sokak hayvanı için yaklaşık 250 kilogram mama ve 300 litre su bıraktı. Bu yılın ilk 3 ayında 220 hasta ve yaralı hayvanın tedavisini yapan ekipler, bine yakın aşılama ve 500'ün üzerinde kısırlaştırma operasyonu gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Murat Köse, Mamak, Güncel
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