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Mamak'ta köşe bucak temizlik tüm hızıyla devam ediyor

Köşe bucak temizliği tüm hızıyla devam ettiği Mamak'ta 250 kişiden oluşan hizmet ordusu, bu hafta Kıbrıs Mahallesi'ni baştan sona temizledi.

28.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:30Mamak'ta köşe bucak temizlik tüm hızıyla devam ediyor
bucak temizliği tüm hızıyla devam ettiği 'ta 250 kişiden oluşan hizmet ordusu, bu hafta Mahallesi'ni baştan sona temizledi.

Mamak'ta bu hafta Kıbrıs Mahallesi'nde temizlik yapan ekipler, yol tabelalarından otobüs duraklarına, çöp konteynerlerinden ağaç budamaya kadar detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, yol bakımı, asfaltlama çalışması ve boyama işlemlerini tamamladı.

Çağdaş bir kent yaşamının temiz ve sağlıklı bir çevre ile mümkün olabileceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Amacımız, halkımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak. Bir yandan projelerimizi hayata geçirirken, bir yandan da kentimizi temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda halkımızdan bu yapılan temizlik çalışmalarına gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kıbrıs, Mamak, Köşe, Güncel

Kaynak: İHA

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